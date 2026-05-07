WSJ: США хотят возобновить операцию в Ормузском проливе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления военной операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, речь идёт о полноценной миссии с использованием военно-морской и воздушной поддержки.

Ключевое изменение – Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих баз и воздушного пространства американскими военными. Именно эти ограничения, введённые после начала операции Project Freedom, стали одной из главных причин, по которой Вашингтону пришлось приостановить миссию спустя 36 часов.

Как пишет издание, операция опиралась на «огромный флот самолётов», которые должны были защищать коммерческие суда от иранских ракет и беспилотников. Решение Эр-Рияда и Кувейта ограничить использование баз вызвало «крупнейший спор в саудовско-американских военных отношениях за последние годы».

Ситуацию удалось разрядить после серии телефонных разговоров между Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Именно тогда американский президент приостановил Project Freedom. В соцсетях Трамп позже объяснил, что согласился поставить инициативу на паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран.