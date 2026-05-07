В ЦРУ подсчитали, сколько ракет осталось у Ирана. Спойлер: очень много
ЦРУ заявило, что Иран сохранил 70% баллистических ракет после ударов США
Ирану после ракетно-бомбовых ударов США удалось сохранить около 70 процентов довоенного арсенала баллистических ракет. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Три собеседника, знакомых с содержанием доклада для американской администрации, подтвердили изданию эту информацию. По словам одного из чиновников, Тегеран также сберёг порядка 75 процентов мобильных пусковых установок.
Аналитики ЦРУ полагают, что Ирану удалось добраться до подземных хранилищ, заваленных породой во время бомбардировок, восстановить часть повреждённых ракет и даже выпустить новые. До начала военных действий, по данным The Washington Post, арсенал Ирана насчитывал примерно 2,5 тысячи баллистических ракет, а также несколько тысяч беспилотников-камикадзе.
Ранее в новой антитеррористической стратегии, представленной командой президента США Дональда Трампа, Иран объявили главной угрозой США на Ближнем Востоке. Опасность, по мнению Вашингтона, исходит как от ядерного арсенала и ракетной программы Тегерана, так и от финансовой подпитки террористических ячеек.
