7 мая, 10:24

«Игра в шантаж закончилась»: Иран может начать создавать реальную ядерную бомбу

Востоковед Зелтынь заявил, что Иран не откажется от ядерной программы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AI

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах достигнута договорённость с Ираном об отказе от ядерного оружия. Однако востоковед Андрей Зелтынь в беседе с «Ридусом» назвал такие заявления не соответствующими реальности.

По словам эксперта, Тегеран и Вашингтон договорились лишь о коротком меморандуме о взаимопонимании. Это позволяет перейти к следующей стадии переговоров, но не более того.

Трамп, как отметил аналитик, регулярно делает противоположные по смыслу заявления, поэтому принимать их в расчёт не стоит. Обе стороны действительно хотят предотвратить дальнейшую открытую фазу конфликта и разблокировать Ормузский пролив. Но Иран либо не откажется от ядерной программы, либо продаст её очень дорого.

Раньше Тегеран накапливал уран для шантажа, но теперь может приступить к реальной разработке бомбы. Возможности страны неизвестны, а заявления американских СМИ о конкретных сроках бездоказательны. Зелтынь добавил, что наличие ядерного оружия не гарантирует безопасности. В качестве примера он привёл события 2023 года в Газе.

«Весь мир в заложниках»: Власти США сравнили Ормузский пролив с ядерным оружием

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия. Соответствующее заявления республиканец сделал во время общения с журналистами. Кроме того, президент США отметил, что сами Штаты не будут применять ядерное оружие против Ирана.

Дарья Нарыкова
