«Весь мир в заложниках»: Власти США сравнили Ормузский пролив с ядерным оружием

Госсекретарь США Марко Рубио сделал громкое заявление, назвав контроль Тегерана над Ормузским проливом «инструментом глобального шантажа». По его мнению, эта водная артерия превратилась для всего мира в подобие «экономического ядерного оружия».

По словам Рубио, иранские власти открыто гордятся своим рычагом давления. «Они размещают в Тегеране рекламные щиты, хвастаясь тем, что могут держать в заложниках 25% или 20% мировых энергетических ресурсов», — заявил дипломат в интервью Fox News. Если бы у Ирана появился доступ к атомному вооружению, «в заложниках оказался бы уже весь регион», заявил американский госсекретарь.

Главной помехой для диалога глава Госдепа назвал раздробленную власть в Исламской Республике. Он считает, что страна якобы расколота: часть руководства думает о спасении экономики, а другая — руководствуется исключительно теологическими принципами.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля. В ответ на удары по своей территории Иран объявил о блокировании Ормузского пролива, перекрыв транзит энергоносителей из стран Залива. Там проходила каждая пятая тонна нефти и почти треть мировых поставок сжиженного газа. После этого власти США распорядились установить аналогичные ограничения для судов, связанных с Тегераном.

За время кризиса произошли захваты судов с обеих сторон. Американские военные взяли под контроль иранский танкер Touska, в то время как КСИР заявил о задержании контейнеровозов, пытавшихся скрытно пройти через пролив.

Сейчас в ловушке оказались более шестисот крупных торговых судов. По информации прессы, у экипажей заканчивается провиант и топливо, сильно упал моральный дух. Развязка транспортного коллапса пока не видна — переговоры в Пакистане завершились безрезультатно.