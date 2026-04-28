Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 01:42

«Весь мир в заложниках»: Власти США сравнили Ормузский пролив с ядерным оружием

Рубио назвал Ормузский пролив «экономическим ядерным оружием» Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Госсекретарь США Марко Рубио сделал громкое заявление, назвав контроль Тегерана над Ормузским проливом «инструментом глобального шантажа». По его мнению, эта водная артерия превратилась для всего мира в подобие «экономического ядерного оружия».

По словам Рубио, иранские власти открыто гордятся своим рычагом давления. «Они размещают в Тегеране рекламные щиты, хвастаясь тем, что могут держать в заложниках 25% или 20% мировых энергетических ресурсов», — заявил дипломат в интервью Fox News. Если бы у Ирана появился доступ к атомному вооружению, «в заложниках оказался бы уже весь регион», заявил американский госсекретарь.

Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана

Главной помехой для диалога глава Госдепа назвал раздробленную власть в Исламской Республике. Он считает, что страна якобы расколота: часть руководства думает о спасении экономики, а другая — руководствуется исключительно теологическими принципами.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля. В ответ на удары по своей территории Иран объявил о блокировании Ормузского пролива, перекрыв транзит энергоносителей из стран Залива. Там проходила каждая пятая тонна нефти и почти треть мировых поставок сжиженного газа. После этого власти США распорядились установить аналогичные ограничения для судов, связанных с Тегераном.

За время кризиса произошли захваты судов с обеих сторон. Американские военные взяли под контроль иранский танкер Touska, в то время как КСИР заявил о задержании контейнеровозов, пытавшихся скрытно пройти через пролив.

Сейчас в ловушке оказались более шестисот крупных торговых судов. По информации прессы, у экипажей заканчивается провиант и топливо, сильно упал моральный дух. Развязка транспортного коллапса пока не видна — переговоры в Пакистане завершились безрезультатно.

Иран готовит закон о порядке навигации через Ормузский пролив

Никита Никонов
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar