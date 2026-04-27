27 апреля, 18:07

Иран готовит закон о порядке навигации через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Тегеран намерен принять закон о новом порядке прохождения Ормузского пролива сразу после возобновления работы парламента. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Алаэддин Боруджерди.

Как уточняется, в рамках обсуждений проведено несколько заседаний, где рассматривались юридические и международные аспекты регулирования прохода через стратегически важный пролив. Параллельно Центральный банк Ирана уже открыл четыре специальных счета — в риалах, юанях, долларах и евро — для взимания сборов за проход судов.

Боруджерди отметил, что после запуска инфраструктуры цифровой валюты приоритетной формой расчётов станет оплата в национальной валюте — иранских риалах.

Ранее сообщалось, что Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по возможной сделке, которая предполагает открытие Ормузского пролива и завершение боевых действий. При этом обсуждение ядерной программы предлагается отложить на более поздний этап.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
