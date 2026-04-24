Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана

Президент США Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в Вашингтоне. Американский лидер ответил на вопрос журналистов в Белом доме.

Республиканец назвал вопрос о возможности такого шага глупым. Он подчеркнул, что не видит причин для применения ядерного оружия. Президент США также высказал общую позицию по этому вопросу.

«Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому», — убеждён Трамп.

Ранее сообщалось, что администрация США выдвинула Ирану требования по ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон ждёт ответа Тегерана. Она уточнила, что речь идёт о требовании передать обогащённый уран, находящийся в распоряжении Ирана. Левитт подчеркнула, что США не допустят появления у Ирана ядерной бомбы. По её словам, эта позиция была доведена до иранской стороны после успеха операции «Midnight Hammer».