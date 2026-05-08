США нанесли новые удары по Ирану, но не считают это возобновлением войны

Американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Целями стали порт Кешм и город Бендер-Аббас. При этом в Вашингтоне подчеркивают, что эти действия не означают возобновления полномасштабной войны. Информацию сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник в американском руководстве.

«Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник», — написала Гриффин в соцсети X.

Чиновник добавил — эти удары не стоит расценивать как возврат к боевым действиям. Вашингтон продолжает придерживаться ограниченного формата операций.

Официально представители США эту информацию не комментировали.

Ранее американские чиновники заявили, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления военной операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Речь идёт о полноценной миссии с использованием военно-морской и воздушной поддержки.