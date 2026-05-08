Трамп назвал удары по Ирану любовным похлопыванием и заявил о перемирии

Президент США Дональд Трамп заверил, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать, несмотря на нанесённые удары. Американский лидер назвал произошедшее «любовным похлопыванием».

«Перемирие продолжается. Оно действует. <...> Это просто любовное похлопывание», — приводит слова Трампа телеканал ABC News.

Американский лидер добавил, что три эсминца вышли из Ормузского пролива и попали под обстрел. Корабли не получили повреждений.

«Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесён огромный ущерб», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент уточнил, что нападавшие «были полностью уничтожены» вместе со своими «маленькими лодками». Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты сбили. Иранские беспилотники «сожгли в воздухе».

Ранее американский лидер предупредил Тегеран о последствиях отказа от соглашения. Трамп заявил, что вооружённые силы США нанесут более мощные удары, если Иран не подпишет сделку с Вашингтоном в короткие сроки.