7 мая, 23:13

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами без скорой сделки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по ситуации с Ираном. Американский лидер предупредил Тегеран о последствиях отказа от соглашения. По его словам, вооружённые силы Штатов нанесут более мощные удары, если Исламская Республика не подпишет сделку с Вашингтоном в сжатые сроки.

«Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жёстче, если они быстро не подпишут сделку», — написал он в соцсети Truth Social.

В Иране обвинили США в нарушении перемирия
Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Целями стали порт Кешм и город Бендер-Аббас. В Вашингтоне добавили — эти действия не означают возврат к полномасштабной войне.

Лия Мурадьян
