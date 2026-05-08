Трамп пригрозил Ирану новыми ударами без скорой сделки

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по ситуации с Ираном. Американский лидер предупредил Тегеран о последствиях отказа от соглашения. По его словам, вооружённые силы Штатов нанесут более мощные удары, если Исламская Республика не подпишет сделку с Вашингтоном в сжатые сроки.

«Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жёстче, если они быстро не подпишут сделку», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Целями стали порт Кешм и город Бендер-Аббас. В Вашингтоне добавили — эти действия не означают возврат к полномасштабной войне.