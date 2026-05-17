Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 11:38

Варшава, вы там спите? Сбой в электронной почте сорвал ротацию американских войск в Польше

Politico: Польша узнала о решении Пентагона из СМИ из-за сбоя в секретной связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Неожиданная отмена ротации американских военных застала Польшу врасплох из-за технического сбоя в системе электронной почты. Об этом пишет Politico Europe.

По данным портала, американская сторона направила уведомление о приостановке прибытия более 4000 солдат из 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в понедельник, используя секретную систему связи для союзников. Однако письмо оказалось заблокировано в электронной почте начальника генерального штаба генерала Веслава Кукулы. Поскольку генерал должен был лично санкционировать такие сообщения, но не проинформировал командный состав, информация об отмене ротации дошла до руководства Минобороны и военных лишь 13 мая через издание Army Times. Источники отмечают, что само уведомление было крайне кратким.

«Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неофициальной форме», — сказал один из людей из окружения Кукулы.

Источники издания охарактеризовали ситуацию в штабе как «классический пример организационной неразберихи».

Трамп приближает армию США к границам России: Раскрыты подробности нового военного манёвра в Европе
Трамп приближает армию США к границам России: Раскрыты подробности нового военного манёвра в Европе

Ранее Минобороны США сделало неожиданный шаг, отозвав развёртывание крупного армейского подразделения в Польше. Речь идёт о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была заменить соотечественников в рамках ротации. Объяснять мотивы такого решения в Пентагоне не стали.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar