Варшава, вы там спите? Сбой в электронной почте сорвал ротацию американских войск в Польше

Неожиданная отмена ротации американских военных застала Польшу врасплох из-за технического сбоя в системе электронной почты. Об этом пишет Politico Europe.

По данным портала, американская сторона направила уведомление о приостановке прибытия более 4000 солдат из 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в понедельник, используя секретную систему связи для союзников. Однако письмо оказалось заблокировано в электронной почте начальника генерального штаба генерала Веслава Кукулы. Поскольку генерал должен был лично санкционировать такие сообщения, но не проинформировал командный состав, информация об отмене ротации дошла до руководства Минобороны и военных лишь 13 мая через издание Army Times. Источники отмечают, что само уведомление было крайне кратким.

«Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неофициальной форме», — сказал один из людей из окружения Кукулы.

Источники издания охарактеризовали ситуацию в штабе как «классический пример организационной неразберихи».

Ранее Минобороны США сделало неожиданный шаг, отозвав развёртывание крупного армейского подразделения в Польше. Речь идёт о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была заменить соотечественников в рамках ротации. Объяснять мотивы такого решения в Пентагоне не стали.