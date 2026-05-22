Раскрыта истинная цель Трампа: Зачем на самом деле 5000 солдат США отправляются в Польшу

Американские войска в количестве 5000 человек готовы к переброске в Польшу, чтобы создать противовес Германии, поскольку Вашингтон разочаровался в позициях Берлина, Парижа и Рима в рамках НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии для Life.ru рассказал политолог-международник Владимир Оленченко.

Трамп концентрируется на поведении Германии, Италии и Франции. Поэтому они оттуда хотят какие-то войска забрать. Это более стратегическая цель. Эта цель, говорят, существует с середины прошлого века — создать из Польши противовес Германии. И вот эту цель сейчас хотят попробовать реализовать. Владимир Оленченко Политолог-международник

По его словам, американцы хотят сделать так называемый английский перешаттл, то есть перестановку, забрав часть войск из Германии, при этом поляки сами просят об американском «зонтике». Оленченко добавил, что, по сведениям американской прессы, в местах лоббирования в Штатах готовы к отправке, но она пока приторможена.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил о переброске пяти тысяч военных в Польшу. Это решение глава Белого дома объяснил успешным избранием Кароля Навроцкого на пост президента республики.