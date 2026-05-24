Новости СВО 24 мая: ВС РФ прорвали оборону в Степном, дрон сжёг колонну ВСУ в Сумах, Зеленский готовит Киев к осаде

На Сумщине Армия России штурмует Заплесье и Кондратовку, группировка «Восток» готовится к броску на Орехов и Покровск, США вышли из переговоров по Украине — дайджест Life.ru. 23 мая, 21:07 Армия России штурмует сёла Сумской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 24 мая: в Сумах сожгли колонну ВСУ

ВСУ решили замаскировать переброску боевиков под похороны. На севере Сум разведка группировки «Север» обнаружила колонну солдат противника, которая была замаскирована под траурную процессию.

Оператор дрона ВС РФ получил координаты цели и нанёс удар по ВСУ.

— Украинские националисты бросились врассыпную, однако один из них был уничтожен, а другие получили ранения различной степени тяжести, — сообщается в канале «Северный ветер».

В то же время в Сумском районе региона продолжается наступление Армии России. Штурмовики «северян» ведут бои с противником в Заплесье и Кондратовке. В Краснопольском районе ВС РФ продавили оборону ВСУ в селе Степном и в районе населённого пункта до 600 метров.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику и личный состав ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 24 мая: наступление от Верхней Терсы

Накануне ВС РФ освободили село Верхняя Терса. Теперь у группировки «Восток» есть несколько вариантов для развития следующего наступления.

«Верхняя Терса находится на дороге как до Покровского, так и до Орехова. Контроль над населённым пунктом позволит усилить натиск на Воздвижевку, а также приблизиться к Омельнику», — пишет «Архангел спецназа».

ВСУ в панике и боятся обрушения фронта. Киев экстренно перебрасывает своих боевиков к Днепропетровской области, готовясь к манёврам.

ДНР 24 мая: бои в Константиновке и Красном Лимане

В Константиновке Армия России продолжает вытеснять боевиков ВСУ из города. Также идут бои на флангах города.

Противник пытался контратаковать на Краснолиманском направлении. В окрестностях Редкодуба ВСУ предприняли попытку наскока несколькими бронегруппами.

— На южном фланге идут бои в городской застройке Красного Лимана. Российские войска периодически предпринимают попытки закрепления на восточной и юго-восточной окраинах города, — пишет «Рыбарь».

Карта СВО на 24 мая 2026 года

Карта СВО на 24 мая 2026 года. ВС РФ штурмуют Иволжанское. Фото © divgen.ru

Удар по Старобельску: 18 погибших, а Запад молчит

18 парней и девушек погибли в Старобельске из-за террористического удара ВСУ

Количество погибших студентов колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек. Не могут пока найти под завалами четырёх человек.

Большинству погибших парней и девушек — от 18 до 20 лет. Ранения разных степеней тяжести получили 43 человека.

В администрации главы ЛНР подчеркнули, что помогут со всем процессом захоронения погибших.

— Переговорил с главами муниципальных образований, где проживали дети, а также с родителями. Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти берут на себя, — сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

Помощник президента России Владимир Мединский раскритиковал реакцию представителей Латвии и Дании в ООН. Чиновник призвал задуматься, «что способны сделать эти люди, если победят».

— По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Иных аналогий не припомню, — резюмировал Мединский.

Зеленский о наступлении ВС РФ из Белоруссии: готовится оборона Киева

Лидер киевского режима Зеленский в беседе с журналистами снова заявил о подготовке ВС РФ наступления со стороны Белоруссии.

— Мы получили информацию от различных разведывательных служб о возможной эскалации с севера, — сказал Зеленский.

В честь этого украинские власти начали готовить населённые пункты в Киевской области к обороне.

Экс-депутат Верховной рады Украины и основатель Центра воздушной разведки Юрий Луценко заявил, что ВС РФ теперь не обязательно входить глубоко в столичный регион. Армии России достаточно продвинуться до рубежа Иванкова, и тогда «Киев вообще перестанет спать».

США больше не участвуют в переговорах по Украине

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине зашли в тупик, и Вашингтон выходит из процесса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, также отменился визит Стива Уиткоффа в Россию. Хотя ранее его приезд анонсировали на 20 мая.

— К сожалению, Трамп выходит из переговоров, не бросив Украину: разведывательная поддержка и принятые ещё при Байдене программы военной помощи Киеву сохраняются. То есть Вашингтон выходит из мирного процесса, оставив Украину в более сильной позиции, чем мог бы, — поделился экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Авторы Артём Артёмов