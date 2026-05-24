За ночь расчёты ПВО сбили 33 украинских дрона над 12 российскими регионами

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника над 12 российскими регионами. Об этом этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в период с 23 мая 20:00 до 24 мая 07:00 расчёты ПВО перехватили аппараты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура после удара по общежитию колледжа в Старобельске. Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. В момент удара внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погибли. Следственный комитет России расценил это как теракт, а постпред РФ при ООН назвал произошедшее военным преступлением