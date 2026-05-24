Глава ЛНР объявил траур в память о жертвах удара ВСУ в Старобельске

24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура после удара по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Спасательно-поисковые работы завершены. К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», — написал Пасечник.

По словам главы региона, удар пришёлся по общежитию Старобельского колледжа педагогического университета. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пасечник также отметил, что жители ЛНР и других регионов продолжают помогать пострадавшим. В ликвидации последствий участвуют спасатели, медики, волонтёры и общественники. Кроме того, молодёжь республики запустила акцию памяти «Они просто учились» в социальных сетях. Глава ЛНР назвал произошедшее «циничным и варварским ударом» и заявил, что виновные должны понести наказание.

«Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что число погибших после удара по общежитию колледжа в Старобельске выросло до 21 человека. Спасатели завершили разбор завалов и извлекли все тела погибших. По данным МЧС России, работы осложнялись продолжающимися атаками беспилотников. Трагедия произошла в ночь на 22 мая после атаки украинских дронов на пятиэтажное общежитие, где находились 86 человек, включая несовершеннолетних студентов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.