24 мая, 01:31

Риттер: Россия имеет полное право наказать Украину после атаки на ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина должна быть «наказана» из-за атаки на колледж в ЛНР. По его словам, Россия не должна доказывать «моральную равноценность» кому-либо. Об этом бывший разведчик написал в соцсети X.

«Россия имеет полное право наказать Украину. И если Украина будет сопротивляться, она должна быть уничтожена. Мы надеемся, что именно по этому пути движется Россия сегодня. Поджигатели войны и спекулянты, подобные вам, останутся без работы», — заявил Риттер.

Студента колледжа в Старобельске силой взрыва выбросило из здания на улицу

Ранее посол Родион Мирошник прокомментировал атаку украинских беспилотников по центру Луганска и заявил, что Киев готов наносить удары по гражданским объектам. Он также отметил, что место удара расположено примерно в километре от главного здания Луганского университета. Дипломат подчеркнул, что филиал этого вуза уже подвергался нападению в Старобельске.

Тимур Хингеев
