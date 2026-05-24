Студента колледжа в Старобельске силой взрыва выбросило из здания на улицу

Студент Старобельского колледжа в ЛНР Максим оказался в больнице после удара беспилотников по общежитию. Во время второго взрыва юношу выбросило из здания ударной волной, рассказала ТАСС его опекун Елена Смирных.

«Первый когда прилёт был, они же выскочили все в коридор, посыпалась на них земля или что-то, они пытались оттуда как-то сбежать, и тут второй прилёт, и он слетает с пятого этажа на первый, а потом его выкинула на улицу просто под ёлки», — поделилась Смирных.

Накануне атаки студент звонил опекуну около 23:00 мск. Он пожелал ей спокойной ночи и сказал, что собирается прийти домой. О том, что удар пришёлся по педагогическому колледжу, женщина узнала только под утро. После нескольких часов поисков ей сообщили, что Максим находится в госпитале.

Врачи диагностировали у студента многочисленные травмы. У него повреждена спина, есть раны на голове, руках и ногах. Медики оценивают его состояние как нормальное.

Ранее Life.ru писал, что студенты Старобельского колледжа помогали своим одногруппникам эвакуироваться. Многие спасались самостоятельно — бежали к знакомым, друзьям, преподавателям. Вскоре после обстрела приехала скорая, медики начали оказывать помощь пострадавшим. Некоторые люди заходили внутрь здания, чтобы помочь другим.