Мирошник заявил о «всеядности» ВСУ после удара БПЛА по Луганску

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку украинских беспилотников по центру Луганска и заявил, что Киев готов наносить удары по гражданским объектам. Об этом дипломат сообщил в своём Telegram-канале.

«Нацисты показывают всеядность. Что они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов и никакие нормы им в этом не будут преградой», — написал Мирошник.

По словам дипломата, удар украинских БПЛА пришёлся по центральной части Луганска. По предварительным данным местных властей, ранения получили двое мирных жителей. Мирошник предположил, что атака носила демонстративный характер. Он также отметил, что место удара находится примерно в километре от центрального здания Луганского университета. Дипломат обратил внимание, что филиал этого вуза ранее подвергся атаке в Старобельске.

Ранее власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура после удара по общежитию колледжа в Старобельске. Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. В момент удара внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погибли. Следственный комитет России расценил это как теракт, а постпред РФ при ООН назвал произошедшее военным преступлением.