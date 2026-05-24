РВ: Истребители МиГ-31 выпустили ракеты «Кинжал» по всей территории Украины

ВС РФ в ночь на 24 мая ударили по целям на Украине с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал», стратегической авиации и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Пуски ракет выполнили истребители МиГ-31. Какие именно объекты стали целью удара, пока не уточняется. Одновременно в воздух поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.

Атаки продолжились с применением беспилотников «Герань». Дроны работали сразу по нескольким украинским регионам.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. Удары по столице Украине продолжались на протяжении всей ночи. Громкие взрывы в городе фиксировались шесть раз с начала суток. На фоне происходящего воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.