Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Киеву, который произошёл в ночь на 24 мая. По его словам, в ходе удара использовались десятки ракет и сотни беспилотников. Часть снарядов, как признал киевский главарь, перехватить не удалось.

«Удар был тяжелым – 90 ракет различных типов, из них много баллистических – 36. 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить», — заявил глава киевского режима.

Напомним, российские военные нанесли массированный комбинированный удар по военной инфраструктуре Украины. Операция стала ответом на теракт в Старобельске. Ранее президент Владимир Путин поручил провести ответные действия. По данным ведомства, в ночь на 24 мая применялись ракетный комплекс «Орешник», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер».