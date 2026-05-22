22 мая, 15:27

МИД Украины отказался приглашать Лукашенко и позвал Тихановскую

Украина вместо Александра Лукашенко примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя предложение белорусского лидера встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждём визита Тихановской в Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всём спектре вопросов», — заявил Сибига.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины. Он отметил, что открыт к разговору, если главарь киевского режима хочет что-то обсудить или получить совет.

Дарья Денисова
