МИД Украины отказался приглашать Лукашенко и позвал Тихановскую
Обложка © ТАСС / Zuma
Украина вместо Александра Лукашенко примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя предложение белорусского лидера встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждём визита Тихановской в Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всём спектре вопросов», — заявил Сибига.
Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины. Он отметил, что открыт к разговору, если главарь киевского режима хочет что-то обсудить или получить совет.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.