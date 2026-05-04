Ни власти, ни мандата: Тихановская заявилась на саммит лидеров в Ереване, но в каком статусе — не понятно
Оппозиционерка Тихановская объявилась на саммите европейских лидеров в Ереване
Бывшая претендентка на пост главы Беларуси Светлана Тихановская объявилась на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Армении. О своем визите она оповестила подписчиков в Telegram-канале.
Сама оппозиционерка объяснила появление на международной площадке необходимостью «держать Беларусь в центре внимания». Женщина, не занимающая государственных постов, позиционирует себя в качестве некоего представителя страны.
Поездка в Ереван держалась в тайне до последнего момента. Причиной скрытности, по её словам, стали некие «вопросы безопасности».
Официально на форуме собрались действующие лидеры европейских государств. Повестка встречи включает обсуждение интеграции Армении с Евросоюзом и ситуацию вокруг украинского конфликта. Присутствие фигуры, не имеющей официального статуса или мандата, на мероприятии такого уровня выглядит как попытка напомнить о себе на фоне реальной политики.
О дальнейших планах «экс-кандидата» на полях саммита информации нет. Очевидно, участие сводится к кулуарным беседам и фотосессиям с настоящими политиками, чтобы сохранить видимость деятельности.
Также на саммит явился и Зеленский, который решил напомнить о своих финансовых аппетитах. Предполагается, что на саммите обсудят сроки и механизмы поступления крупного транша.
