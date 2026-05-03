«Кусок мусора» и «гори в аду»: Соцсеть X взорвалась постами о визите Зеленского в Армению
Владимир Зеленский в Ереване. Обложка © пресс-служба офиса Зеленского
Пользователи соцсети X бурно и преимущественно негативно отреагировали на визит Владимира Зеленского в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает армянское госагентство «Арменпресс», которое приводит подборку комментариев.
«Америка должна объединить силы с Россией и положить конец этому абсурду», — написал один комментатор, комментируя поездку украинского лидера.
«Во сколько нам обойдётся этот визит?», — высказался другой пользователь намекая на финансирование западных поездок киевского режима.
Третий комментатор усомнился в искренности западных партнёров: «В действительности, те, кого вы считаете друзьями, часто оказываются врагами. Поставлять вам военную технику — это не то, что делает настоящий друг. Слишком много ваших граждан уже погибло. Те самые люди, которые вам аплодируют и призывают продолжать борьбу, получают с этого огромную прибыль».
«Рад видеть, что ты можешь прилетать и улетать, когда вздумается. Лучшие отели и рестораны за счёт эксклюзивной кредитной карты, пока ты отмываешь деньги ради собственной выгоды. Гори в аду!», — высказался другой пользователь.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, в программе в основном двусторонние встречи: с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии. Завтра состоится сам саммит и продолжение двусторонних и многосторонних встреч.
