Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Армении для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Сегодня в программе в основном двусторонние встречи: с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии. Завтра сам саммит и продолжение двусторонних и многосторонних встреч», — сказал он в беседе с украинскими СМИ.

Ранее выяснилось, зачем Зеленский на самом деле примчался на саммит ЕС на Кипре. По словам местного журналиста, у поездки был конкретный мотив. Киевский главарь хотел опередить венгерского политика Петера Мадьяра. Речь идёт о получении финансовой помощи от Брюсселя.