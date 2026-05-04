Вояж за траншем: Зеленский прибыл в Армению напомнить Европе о своих финансовых аппетитах

Глава украинского режима Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где планируются переговоры с участием десятков мировых лидеров. Мероприятие проходит в Армении.

Основное внимание украинской делегации, как ожидается, будет сосредоточено на вопросах финансовой поддержки. Речь идёт о согласовании сроков и механизмов поступления крупного транша.

«Сегодня поговорим о графике поступления транша €90 млрд поддержки», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Киева к новому этапу трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, в ходе беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества обсуждались вопросы усиления давления на Россию, включая меры против так называемого «теневого флота».