Зеленский заявил Стармеру о готовности к трёхсторонним переговорам

Владимир Зеленский заявил британскому премьеру Киру Стармеру о готовности Украины к новому раунду трёхсторонних переговоров по мирному урегулированию. Беседе состоялась в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

По словам киевского главаря, он обсудил с британским премьером «ослабление России». Также в повестке была борьба с «теневым флотом» и оборонная поддержка Киева в рамках программы PURL.

«Украина готова к следующему раунду переговоров в трёхстороннем формате», — написал Зеленский