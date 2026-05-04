Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 01:41

Зеленский заявил Стармеру о готовности к трёхсторонним переговорам

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский заявил британскому премьеру Киру Стармеру о готовности Украины к новому раунду трёхсторонних переговоров по мирному урегулированию. Беседе состоялась в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

По словам киевского главаря, он обсудил с британским премьером «ослабление России». Также в повестке была борьба с «теневым флотом» и оборонная поддержка Киева в рамках программы PURL.

«Украина готова к следующему раунду переговоров в трёхстороннем формате», — написал Зеленский

«Кусок мусора» и «гори в аду»: Соцсеть X взорвалась постами о визите Зеленского в Армению
«Кусок мусора» и «гори в аду»: Соцсеть X взорвалась постами о визите Зеленского в Армению

Напомним, Владимир Зеленский прибыл на саммит в Ереван накануне. Туда же приехал и Стармер. В канцелярии британского премьера уже заявили, что Соединённое Королевство готовится к переговорам об участии в европейском кредите для Украины на €90 млрд.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Кир Стармер
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar