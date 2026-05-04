Зеленский заявил Стармеру о готовности к трёхсторонним переговорам
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский заявил британскому премьеру Киру Стармеру о готовности Украины к новому раунду трёхсторонних переговоров по мирному урегулированию. Беседе состоялась в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
По словам киевского главаря, он обсудил с британским премьером «ослабление России». Также в повестке была борьба с «теневым флотом» и оборонная поддержка Киева в рамках программы PURL.
«Украина готова к следующему раунду переговоров в трёхстороннем формате», — написал Зеленский
Напомним, Владимир Зеленский прибыл на саммит в Ереван накануне. Туда же приехал и Стармер. В канцелярии британского премьера уже заявили, что Соединённое Королевство готовится к переговорам об участии в европейском кредите для Украины на €90 млрд.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.