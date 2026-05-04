Британия вступит в переговоры по участию в кредите ЕС для Украины на €90 млрд

Соединённое Королевство готовится к переговорам об участии в европейском кредите для Украины. Сумма займа достигает €90 млрд. Британия преследует выгоду для собственной оборонной промышленности. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в преддверии саммита Европейского политического сообщества 4 мая в столице Армении Ереване.

«На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Стармер заявит, что Великобритания хочет объединить усилия с ЕС, чтобы гарантировать Украине получение жизненно необходимого военного оборудования», — приводит заявление канцелярии Bloomberg.

В канцелярии добавили, что дополнительное финансирование для Киева откроет новые возможности для британских компаний. Бизнес сможет удовлетворить срочные потребности Украины в вооружении. Также оборонная промышленность Британии получит доступ к крупным контрактам.

Параллельно на Даунинг-стрит пообещали, что на этой неделе станут известны новые санкции против российских компаний.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что Евросоюз согласился перечислить Киеву финансовую помощь. Но условие одно — соблюдение жёстких требований. Их пропишут в специальном меморандуме. Документ впоследствии должна одобрить Верховная рада. Министр добавил, что конкретные пункты договорённостей раскроют только после завершения переговоров.