21 мая, 14:05

Лукашенко готов встретиться с Зеленским в любой точке Украины

Обложка © Life, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения отношений Москвы и Киева даже на территории Украины. Он отметил, что открыт к разговору, если украинский политик хочет что-то обсудить или получить совет.

«Если он хочет о чём-то поговорить, посоветоваться или ещё что-то, пожалуйста, мы открыты для этого», — сказал Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, встреча может пройти в любой точке Украины или Белоруссии. Он уточнил, что готов обсудить проблемы белорусско-украинских отношений и возможные перспективы. Лукашенко также обратил внимание, что Минск находит темы для диалога с представителями США, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

«Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чём разговаривать, а с Украиной нет о чём», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине без прямой угрозы своей территории. По словам белорусского лидера, страна может оказаться вовлечённой в противостояние только в одном случае — если против республики совершат агрессию.

Александра Мышляева
