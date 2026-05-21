21 мая, 13:55

Лукашенко исключил вступление ВС Белоруссии в конфликт на Украине

Обложка © Life.ru

Белоруссия не собирается участвовать в боевых действиях на Украине без прямой угрозы своей территории. Об этом Александр Лукашенко заявил, комментируя враньё Владимира Зеленского о якобы подготовке Минском «армии для вторжения». По словам белорусского лидера, страна может оказаться вовлечённой в противостояние только при одном условии — если против республики совершат агрессию.

«Мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у Белоруссии нет ни гражданской, ни военной необходимости втягиваться в украинский конфликт. Отдельно Лукашенко заявил о готовности к переговорам с Зеленским. Встреча, по его словам, может пройти в любой точке Украины или Белоруссии.

«Если он хочет о чём-то поговорить, посоветоваться или ещё что-то, пожалуйста, мы открыты для этого», — сказал Лукашенко и добавил, что стороны могли бы обсудить проблемы двусторонних отношений и возможные перспективы.

Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой

Ранее в Белоруссии начались учения подразделений, отвечающих за применение ядерного оружия и сопровождение подобных операций. Манёвры привлекли внимание стран НАТО. Генсек альянса Марк Рютте заявлял, что блок внимательно следит за действиями российских ядерных сил. На фоне этих тренировок в Европе усилилось беспокойство. Лукашенко лично контролировал ход учений.

Александра Мышляева
