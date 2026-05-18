18 мая, 08:06

РФ и Белоруссия проводят тренировку по применению тактического ядерного оружия

Обложка © СhatGPT

В Белоруссии стартовала тренировка воинских частей по применению ядерного оружия и обеспечению таких операций. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

Белоруссие военные во взаимодействии с российской стороной отрабатывают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. В учениях задействованы подразделения ракетных войск и авиации.

«В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия направлены на повышение готовности вооружённых сил к использованию современных средств поражения. Тренировка проходит под руководством начальника Генерального штаба вооружённых сил Белоруссии. Мероприятие является плановым в рамках Союзного государства.

Лукашенко заявил, что Белоруссия стала ядерным государством благодаря России

Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко объяснял, что тактическое ядерное оружие было завезено из России в Белоруссию исключительно как фактор защиты и безопасности страны. В прошлом году РФ и РБ уже отрабатывали планирование применения ядерного оружия и российского комплекса «Орешник» в рамках стратегических учений «Запад-2025».

Александра Вишнякова
