Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой
Использование ядерного оружия является исключительно крайней мерой обеспечения национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин после наблюдения с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по видеосвязи за совместными военными учениями ядерных сил.
«Использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что речь идёт именно о мерах, которые применяются в исключительных обстоятельствах, связанных с защитой страны.
Манёвры стартовали в России и Белоруссии. Тренировки воинских частей по применению ядерного оружия и обеспечению таких операций привлекли внимание НАТО: генсек блока Марк Рютте заявлял, что внимательно наблюдает за действиями российских ядерных сил. На фоне ядерных учений в Европе усилилось беспокойство. А Лукашенко заехал к ракетчикам и лично контролировал ход тренировок.
