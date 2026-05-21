Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой

Использование ядерного оружия является исключительно крайней мерой обеспечения национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин после наблюдения с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по видеосвязи за совместными военными учениями ядерных сил.

«Использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что речь идёт именно о мерах, которые применяются в исключительных обстоятельствах, связанных с защитой страны.