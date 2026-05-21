21 мая, 13:41

Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой

Обложка © Life.ru

Использование ядерного оружия является исключительно крайней мерой обеспечения национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин после наблюдения с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по видеосвязи за совместными военными учениями ядерных сил.

«Использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что речь идёт именно о мерах, которые применяются в исключительных обстоятельствах, связанных с защитой страны.

«В копейку из «‎Искандера»: Лукашенко и российские генералы довольны ядерными учениями
«В копейку из «‎Искандера»: Лукашенко и российские генералы довольны ядерными учениями

Манёвры стартовали в России и Белоруссии. Тренировки воинских частей по применению ядерного оружия и обеспечению таких операций привлекли внимание НАТО: генсек блока Марк Рютте заявлял, что внимательно наблюдает за действиями российских ядерных сил. На фоне ядерных учений в Европе усилилось беспокойство. А Лукашенко заехал к ракетчикам и лично контролировал ход тренировок.

Андрей Бражников
