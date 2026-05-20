Рютте: НАТО следит за учениями ядерных сил России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за учениями ядерных сил России, но воздерживается от комментариев по их поводу. Свои слова он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, которая пройдёт в Швеции 21–22 мая.

«Что касается этих учений, конечно, мы следим за этим, мы мониторим, что происходит. И это всё», — заявил Рютте.

Ранее Минобороны России отчиталось об учениях, в которых 64 тысячи военных отработали приведение соединений и частей ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. В манёврах было задействовано 7 800 единиц вооружения и техники, включая свыше 200 ракетных пусковых установок, 140 БПЛА, 73 корабля и 13 подлодок. Его участники также отработали вопросы взаимодействия с Белоруссией по ядерному оружию.