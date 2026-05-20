ВС РФ отработали в ходе учений приведение ядерного оружия в высшую готовность

Российские военные провели учения, в ходе которых отработали использование ядерного вооружения, а именно — его приведение в полную боевую готовность. Об этом отчитались в Минобороны России. Всего в тренировках приняли участие 64 тысячи солдат.

«В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — уточнили в ведомстве.

В учениях было задействовано 7 800 единиц вооружения и техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, 140 беспилотников, 73 корабля и 13 подлодок. Кроме того, затронуты и вопросы взаимодействия с Белоруссией по ядерному оружию.

Напомним, главной целью ядерных учений ВС РФ станет отработка действия по сдерживанию противника и проверка, насколько хорошо готовы войска, которые к ним привлечены. Перед участниками манёвров стоит задача улучшить навыки руководящего состава, проверить уровень подготовки военных и обработать управление войсками, доложили в Минобороны России. Манёвры по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 по 21 мая. К учениям также привлекли Ракетные войска стратегического назначения, Дальнюю авиацию и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.