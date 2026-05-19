19 мая, 06:34

Управление, сдерживание и связь: Минобороны РФ раскрыло задачи участников ядерных учений

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Главной целью ядерных учений ВС РФ станет отработка действия по сдерживанию противника и проверка, насколько хорошо готовы войска, которые к ним привлечены. Перед участниками манёвров стоит задача улучшить навыки руководящего состава, проверить уровень подготовки военных и обработать управление войсками, доложили в Минобороны России.

«Целями учений являются: проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии; практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению; оценка способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению», — говорится в сообщении.

Также в ходе учений планируют привести в боевую готовность ряд частей ядерных сил, обеспечить их всем необходимым и провести пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

64 тысячи военных, ракеты и подлодки: Минобороны раскрыло масштаб учений ядерных сил

Напомним, Россия проводит ядерные учения, в которых участвуют Северный и Тихоокеанский флоты. Манёвры по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии продлятся с 19 по 21 мая. К учениям также привлекли Ракетные войска стратегического назначения, Дальнюю авиацию и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Наталья Афонина
