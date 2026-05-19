ВС РФ с 19 по 21 мая проводят ядерные учения с участием флота и Ракетных войск

Россия проводит ядерные учения, в которых участвуют Северный и Тихоокеанский флоты (ТОФ). Манёвры по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут в ВС РФ с 19 по 21 мая, сообщило Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что к учениям также привлекли Ракетные войска стратегического назначения, Дальнюю авиацию, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша планируют совместные учения над Балтийским морем с истребителями Rafale. По данным польского портала, эти самолёты могут нести ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения истребители с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие планы подтверждают милитаризацию Европы.