19 мая, 06:17

ВС РФ с 19 по 21 мая проводят ядерные учения с участием флота и Ракетных войск

Обложка © Life.ru

Россия проводит ядерные учения, в которых участвуют Северный и Тихоокеанский флоты (ТОФ). Манёвры по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут в ВС РФ с 19 по 21 мая, сообщило Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что к учениям также привлекли Ракетные войска стратегического назначения, Дальнюю авиацию, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

«К участию в учениях привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты», — говорится в сообщении.

РФ и Белоруссия проводят тренировку по применению тактического ядерного оружия
Ранее сообщалось, что Франция и Польша планируют совместные учения над Балтийским морем с истребителями Rafale. По данным польского портала, эти самолёты могут нести ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения истребители с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие планы подтверждают милитаризацию Европы.

Наталья Афонина
