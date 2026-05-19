64 тысячи военных, ракеты и подлодки: Минобороны раскрыло масштаб учений ядерных сил

К учениям ВС РФ. по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии с 19 по 21 мая привлекут более 64 тысяч человек личного состава и свыше 7,8 тысячи единиц вооружений, военной и специальной техники. В их числе — более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, сообщили в Минобороны РФ.

Среди задействованных субмарин — 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения. Практическая часть предусматривает приведение ряда соединений и воинских частей в готовность к выполнению задач.

«Целями учений являются: совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Также военные отработают управление, взаимодействие и всестороннее обеспечение при выполнении задач. В ходе учений планируются пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

А ранее на Камчатке стартовали плановые ракетные учения. В Усть-Камчатском муниципальном округе временно ввели строгий запрет на нахождение людей и движение любой техники вблизи полигона «Кура».