6 мая, 06:55

На Камчатке начались ракетные учения на полигоне «Кура»

Обложка © GigaChat

На Камчатке стартовали плановые ракетные учения. В Усть-Камчатском муниципальном округе временно ввели строгий запрет на нахождение людей и движение любой техники вблизи полигона «Кура».

Представители регионального правительства сообщили, что ограничения действуют с 6 по 10 мая включительно. Местных жителей настоятельно просят воздержаться от посещения указанной зоны и близлежащих участков, чтобы избежать опасности.

«Министерство обороны Российской Федерации предупреждает жителей региона о проведении испытаний на полигоне "Кура"», — отмечается в официальном релизе. Ведомство призвало граждан проявить бдительность и строго соблюдать правила безопасности в эти дни.

Данный объект является ключевым испытательным полигоном Космических войск ВКС России. Площадка расположена в труднодоступной болотистой местности на реке Озёрная, примерно в 500 километрах севернее Петропавловска-Камчатского.

Основная задача комплекса заключается в отработке высокоточных ударов по заданным целям. Военные специалисты используют инфраструктуру для проверки эффективности новейших ракетных систем и оценки их боевых возможностей.

Оксана Попова
