Рябков предупредил о катастрофе в случае «лобовой сшибки» НАТО и России

В мире возрастают риски «лобовой сшибки» НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В результате подобной возгонки напряжённости, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», — уточнил чиновник.

Он отметил, что в западных странах продолжается постоянное нагнетание ситуации о якобы «надвигающейся угрозе» со стороны Москвы и предстоящих боевых действиях. Рябков напомнил, что в НАТО даже не стесняются и открыто отрабатывают условные удары по российской территории во время учений. Также в Европе запущен процесс по ускоренной милитаризации общества, добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Манёвры проходят на сербском полигоне «Боровац», в них задействовано примерно 600 солдат. Завершатся они 23 мая.