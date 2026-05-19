Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 11:30

Рябков предупредил о катастрофе в случае «лобовой сшибки» НАТО и России

Сергей Рябков. Обложка © Life.ru

Сергей Рябков. Обложка © Life.ru

В мире возрастают риски «лобовой сшибки» НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В результате подобной возгонки напряжённости, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», — уточнил чиновник.

Он отметил, что в западных странах продолжается постоянное нагнетание ситуации о якобы «надвигающейся угрозе» со стороны Москвы и предстоящих боевых действиях. Рябков напомнил, что в НАТО даже не стесняются и открыто отрабатывают условные удары по российской территории во время учений. Также в Европе запущен процесс по ускоренной милитаризации общества, добавил замминистра.

«Мощи нет»: В Госдуме назвали пустым звуком угрозы НАТО прорвать оборону Калининграда
«Мощи нет»: В Госдуме назвали пустым звуком угрозы НАТО прорвать оборону Калининграда

Ранее сообщалось, что Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Манёвры проходят на сербском полигоне «Боровац», в них задействовано примерно 600 солдат. Завершатся они 23 мая.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Сергей Рябков
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar