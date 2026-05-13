13 мая, 07:32

Сербия впервые в истории присоединилась к учениям НАТО

Обложка © mod.gov.rs

Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Об этом сообщает министерство обороны страны. Манёвры проходят на сербском полигоне «Боровац», в них задействовано примерно 600 солдат.

«В ходе двухнедельных полевых учений будут отработаны тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях», — сказано в заявлении ведомства.

На учения приехали военные из Италии, Румынии и Турции. Руководят процессом инструкторы США, Британии и Франции. Предполагается, что бойцы смогут обменяться опытом и получить новые навыки, тренировки продлятся до 23 мая.

Посол Мешков счёл ядерные учения Франции и Польши нарушением акта Россия — НАТО
Ранее сообщалось, что в Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО Amber Shock 2026. В них принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих из нескольких стран альянса, включая США, а также несколько сотен единиц военной техники.

Татьяна Миссуми
