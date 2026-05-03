Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 мая, 05:17

Посол Мешков счёл ядерные учения Франции и Польши нарушением акта Россия — НАТО

Истребители Rafale ВВС Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обсуждения расширения ядерного компонента в Европе могут подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поводом для его комментариев стали недавние слова президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении усилить ядерное сдерживание и рассмотреть возможность расширения ядерной стратегии на всю Европу.

«Все эти рассуждения ведут… к развалу этого договора и звучат как призыв: почему бы нам не создать ядерное оружие?»отметил дипломат в интервью РИА «Новости».

По его словам, ДНЯО был принят в условиях холодной войны, когда существовал риск появления десятков новых ядерных держав. Документ должен был предотвратить «ядерный хаос». Мешков напомнил, что ключевыми участниками договора стали СССР, США и Великобритания, позже к нему присоединилась Франция. Он выразил обеспокоенность усилением проядерной риторики Парижа.

Посол подчеркнул, что ядерные учения, проводимые Францией и Польшей, а также готовность Финляндии разместить у себя ядерное оружие противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО.

«То, что сейчас они говорят с поляками, с финнами, это прямое нарушение Основополагающего акта. Это фактически один из немногих уцелевших на руинах разоруженческого процесса документов», — предупредил посол.

ДНЯО действует с 1970 года и закрепляет статус пяти ядерных держав — России (правопреемницы СССР), США, Великобритании, Франции и Китая, запрещая распространение ядерного оружия.

Напомним, Франция и Польша планируют совместные учения над Балтикой с истребителями Rafale, которые, по данным польского портала, несут ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения самолёты с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Санкт-Петербурга. Песков заявил, что планы Франции и Польши по учениям подтверждают милитаризацию Европы.

Андрей Бражников
