Посол Мешков счёл ядерные учения Франции и Польши нарушением акта Россия — НАТО

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обсуждения расширения ядерного компонента в Европе могут подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поводом для его комментариев стали недавние слова президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении усилить ядерное сдерживание и рассмотреть возможность расширения ядерной стратегии на всю Европу.

«Все эти рассуждения ведут… к развалу этого договора и звучат как призыв: почему бы нам не создать ядерное оружие?» — отметил дипломат в интервью РИА «Новости».

По его словам, ДНЯО был принят в условиях холодной войны, когда существовал риск появления десятков новых ядерных держав. Документ должен был предотвратить «ядерный хаос». Мешков напомнил, что ключевыми участниками договора стали СССР, США и Великобритания, позже к нему присоединилась Франция. Он выразил обеспокоенность усилением проядерной риторики Парижа.

Посол подчеркнул, что ядерные учения, проводимые Францией и Польшей, а также готовность Финляндии разместить у себя ядерное оружие противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО.

«То, что сейчас они говорят с поляками, с финнами, — это прямое нарушение Основополагающего акта. Это фактически один из немногих уцелевших на руинах разоруженческого процесса документов», — предупредил посол.

ДНЯО действует с 1970 года и закрепляет статус пяти ядерных держав — России (правопреемницы СССР), США, Великобритании, Франции и Китая, запрещая распространение ядерного оружия.