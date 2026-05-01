1 мая, 12:56

Макрон поддержал шутку Карла III о том, что американцы могли бы говорить по-французски

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно отреагировал на шутку британского короля Карла III, произнесённую на торжественном ужине во время визита в США. Свой комментарий он оставил в соцсети X.

В ходе мероприятия президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не американцы, в Европе «все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски». В ответ на это король сказал: «Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски».

«Это было бы шикарно»,написал Макрон.

Для справки: в XVII–XVIII веках Франция и Великобритания боролись за территорию современных США. После Семилетней войны (1756–1763) Британия нанесла поражение Франции и по Парижскому договору 1763 года аннексировала французские земли к востоку от Миссисипи, вытеснив французское влияние с территории будущих США.

Не сдержался: Карл III напомнил Белому дому, как Британия его «реставрировала» в 1814-м
Накануне стало известно, что Эмманюэль Макрон посетит армянский город Гюмри 5 мая. В этом городе находится 102-я военная база Вооружённых сил России, которая действует на основе межгосударственного соглашения и выполняет задачи в рамках системы ПВО СНГ.

Юрий Лысенко
