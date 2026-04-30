Макрон посетит Гюмри, где расположена российская военная база

Президент Франции Эмманюэль Макрон 5 мая посетит армянский город Гюмри. Об этом сообщает агентство Armenpress. Гюмри известен тем, что здесь расположена 102-я военная база Вооружённых сил России. Она действует на основе соглашения между Москвой и Ереваном и выполняет задачи в рамках системы ПВО СНГ.

«5 мая на площади Вардананц в Гюмри запланирован большой концерт, посвящённый дружбе между Арменией и Францией и углублению культурного сотрудничества», — указано в статье.

Также французский лидер примет участие в памятных мероприятиях. Он посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида армян, а также место памяти погибших при землетрясении 1988 года.

Ранее Макрон назвал Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. Французский лидер также заявил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности.