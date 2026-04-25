«Смени высокомерие на здравый смысл»: Макрона призвали заняться собой, а не выставлять Европу жертвой

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит заняться самоанализом, если он действительно считает, что его «ненавидят» лидеры ведущих мировых держав. Об этом в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить своё самоубийственное высокомерие на самоанализ», — подчеркнул Дизен.

Поводом для такого комментария стало заявление Эмманюэля Макрона о том, что американский, российский и китайский лидеры — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпинь — являются противниками Европы. Глава Франции подчеркнул, что сейчас наступил уникальный момент, когда все три державы «яростно противостоят» объединённой Европе.