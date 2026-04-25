Макрон назвал Трампа, Путина и Си Цзиньпина яростными противниками Европы

Американский лидер Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются противниками Европы. С таким заявлением в Греции выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт France24.

«Не следует недооценивать тот факт, что сейчас мы переживаем уникальный момент, когда президенты США, России и Китая яростно противостоят Европе. Сейчас самое подходящее время для нас, чтобы проявить инициативу», — заявил он.

По словам Макрона, республиканец хоть и относится к противникам Европы, но остаётся союзником — пусть не всегда надёжным и предсказуемым. Французский лидер также заявил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности. По его словам, опора исключительно на НАТО не обеспечивает полного спектра задач, поэтому Евросоюзу следует развивать собственные оборонные и политические механизмы.

А ранее глава оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По его утверждению, Франция должна вести переговоры с Россией и вернуть «нормальную торговлю».