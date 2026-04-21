Профайлер обвинил Макрона в харассменте, детально разобрав его встречу с Мелони

Поведение президента Франции Эмманюэля Макрона во время приветствия премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Париже является публичным сбоем протокола, заявил член Экспертного совета «Офицеров России», профайлер Руслан Панкратов. По его словам, в одной точке столкнулись два стиля политического поведения: гипертелесный, демонстративно эмоциональный Макрон и гораздо более сдержанная, структурированная Мелони.

Французский лидер первым вышел на линию контакта, намеренно сократил дистанцию и перевёл формальный ритуал в формат полуустойчивого объятия с поцелуем, удерживая корпус итальянского премьера на долю секунды дольше допустимого, тем самым навязав свою привычную модель взаимодействия с акцентом на контроле над пространством и кадром. В ответ Мелони продемонстрировала весь набор защитных микрореакций.

Хёсткий корпус без шага навстречу, «замороженные» плечи, лёгкий уход головы в сторону укладывается в профиль опытного политика, которого физический контакт застал врасплох, но который имеет достаточную выучку, чтобы не допустить всплеска эмоций в объектив. Эксперт объяснил Общественной Службе Новостей, что поведение Макрона выдаёт фигуру, для которой сцена — прежде всего управляемое пространство, а не поле тонкой настройки под партнёра. Его телесная экспрессия несёт выраженный нарциссический и контролирующий компонент.

Отдельно бросается в глаза низкая чувствительность Макрона к гендерному контексту, в отношении женщины-премьера столь навязчивая телесность считывается вторжением в личное пространство, особенно под плотным медианаблюдением, что и вызвало бурную дискуссию о границах допустимого. При этом сама Мелони в данном эпизоде не выглядит «жертвой»: перед нами стандартная для большой политики ситуационная перегрузка ритуала, когда один лидер переходит границу демонстративности, а другой вынужден за доли секунды адаптироваться, сохранить лицо и не допустить эскалации.

Напомним, встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за «слишком тёплых» объятий французского лидера. Во время трансляции корреспондент телеканала потерял дар речи, когда Макрон внезапно решил слишком крепко обнять Мелони.