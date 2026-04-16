16 апреля, 09:45

В Финляндии считают, что Мелони ведёт Италию к «ужасной войне» с Россией

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Джорджа Мелони ведёт Италию к войне с Россией, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он прокомментировал слова премьер-министра о том, что поддержка Украины — это «стратегическая необходимость» и «нравственный долг» для республики.

«Дорогая Джорджа, ты ведёшь Италию к краю ужасной войны с Россией», — написал политик в социальной сети X. По мнению автора, Рим встал на тропу эскалации, а не мира.

Попрошайке Зеленскому напомнили, что членство в ЕС требует денег. А не наоборот
Ранее Владимир Зеленский прилетел в Рим для встречи с Джорджей Мелони. Сами итальянцы без воодушевления встретили приезд киевского диктатора. В социальных сетях они уже предсказали выклянчивание денег и попытки напомнить о себе в то время, пока Европа обеспокоена происходящим на Ближнем Востоке.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

