Джорджа Мелони ведёт Италию к войне с Россией, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он прокомментировал слова премьер-министра о том, что поддержка Украины — это «стратегическая необходимость» и «нравственный долг» для республики.

«Дорогая Джорджа, ты ведёшь Италию к краю ужасной войны с Россией», — написал политик в социальной сети X. По мнению автора, Рим встал на тропу эскалации, а не мира.

Ранее Владимир Зеленский прилетел в Рим для встречи с Джорджей Мелони. Сами итальянцы без воодушевления встретили приезд киевского диктатора. В социальных сетях они уже предсказали выклянчивание денег и попытки напомнить о себе в то время, пока Европа обеспокоена происходящим на Ближнем Востоке.