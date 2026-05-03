В Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тысячи военнослужащих

В Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО Amber Shock 2026. В них принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих из нескольких стран альянса, включая США, а также несколько сотен единиц военной техники.

«Учения продлятся до пятницы и завершатся стрельбой боевыми патронами», — сообщает радиостанция RMF24.

Среди участников — военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США и других подразделений союзников. Представитель многонациональной дивизии «Северо-Восток» подполковник Дариуш Гузенда заявил, что в ходе учений участники будут отрабатывать тактические и огневые задачи, улучшая взаимодействие и демонстрируя единство и надёжность членов НАТО в выполнении общих обязательств в области безопасности. Манёвры являются частью более масштабных учений Saber Strike 26, которые проходят также в Литве и Финляндии.

Штаб дивизии «Северо-Восток», расположенный в Эльблонге, координирует деятельность многонациональных боевых групп НАТО в Литве и Польше, а также сохраняет готовность к проведению операций коллективной обороны в соответствии со статьёй 5 Вашингтонского договора. В альянсе подчёркивают, что учения носят исключительно оборонительный характер и направлены на повышение боеготовности и слаженности союзных войск, особенно на восточном фланге НАТО на фоне напряжённости в регионе.