Последние заявления европейских дипломатов о Калининградской области вновь вызвали резкую реакцию российских властей. Любые угрозы и претензии на этот регион не имеют под собой оснований и носят исключительно информационный характер, заявил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Михаил Романов.

«Калининградская область, которая в этом году будет отмечать 80 лет, является частью Российской Федерации. Поэтому лживые заявления глав европейских МИД, которые ничем не подкреплены, кроме как пустыми словами, мы слышали неоднократно», — отметил он.

Шансов реализовать озвученные планы у них нет никаких, поскольку нет ни военной мощи, ни политической, а есть лишь «пустой звук». Сегодня весь Евросоюз и украинский режим занимаются этим, пытаясь формировать посылы в информационное пространство, добавил депутат и напомнил о Балтийском флоте.

Калининградская область надёжно защищена и Балтийским флотом, который там дислоцируется, и шансов преуспеть там у атакующих никаких нет. Им просто не даёт покоя наша Калининградская область. Видимо, плохо изучали историю. Эта территория входит в состав Российской Федерации, там живут наши граждане, и она признана повсюду. Михаил Романов Депутат

Поэтому западники часто озвучивают претензии на территории РФ, но это земли, которые находятся под защитой России, поскольку там живут русские люди.