19 мая, 10:09

«Мощи нет»: В Госдуме назвали пустым звуком угрозы НАТО прорвать оборону Калининграда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Lukatskiy

Последние заявления европейских дипломатов о Калининградской области вновь вызвали резкую реакцию российских властей. Любые угрозы и претензии на этот регион не имеют под собой оснований и носят исключительно информационный характер, заявил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Михаил Романов.

«Калининградская область, которая в этом году будет отмечать 80 лет, является частью Российской Федерации. Поэтому лживые заявления глав европейских МИД, которые ничем не подкреплены, кроме как пустыми словами, мы слышали неоднократно», — отметил он.

Шансов реализовать озвученные планы у них нет никаких, поскольку нет ни военной мощи, ни политической, а есть лишь «пустой звук». Сегодня весь Евросоюз и украинский режим занимаются этим, пытаясь формировать посылы в информационное пространство, добавил депутат и напомнил о Балтийском флоте.

Калининградская область надёжно защищена и Балтийским флотом, который там дислоцируется, и шансов преуспеть там у атакующих никаких нет. Им просто не даёт покоя наша Калининградская область. Видимо, плохо изучали историю. Эта территория входит в состав Российской Федерации, там живут наши граждане, и она признана повсюду.

Михаил Романов

Депутат

Поэтому западники часто озвучивают претензии на территории РФ, но это земли, которые находятся под защитой России, поскольку там живут русские люди.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России свою силу, проникнув в «малую крепость» в Калининграде. По его словам, у альянса есть возможности для нейтрализации российских систем ПВО и ракетных комплексов, однако Литва сама не в состоянии защитить свою территорию от ракетных угроз. А Захарова назвала суицидальной паранойей угрозы напасть на Калининград.

