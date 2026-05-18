«Мы должны показать русским»: Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землёй российские базы ПВО и ракетные комплексы», — сказал Будри.

Напомним, ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что НАТО отрабатывают блокаду Калининграда. По его словам, на учениях силы альянса отрабатывают сценарии, при которых Балтийское море могут фактически перекрыть для российских судов, а Калининградскую область — изолировать.