5 мая, 01:32

Посол РФ в Норвегии Корчунов: НАТО отрабатывают блокаду Калининграда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

На учениях НАТО отрабатывают сценарии, при которых Балтийское море могут фактически перекрыть для российских судов, а Калининградскую область — изолировать. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, страны альянса под видом борьбы с «теневым флотом» всё чаще пытаются вмешиваться в гражданское судоходство и ограничивать его движение. Он считает, что это противоречит свободе мореплавания. Корчунов отметил, что в Балтийском регионе НАТО постоянно проводит манёвры и усиливает военное присутствие.

«Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», — утверждает он.

Посол добавил, что Россия выстраивает меры защиты своих морских коммуникаций и поднимает этот вопрос на международных площадках совместно с государствами, которые выступают против подобных ограничений в морской сфере.

«Окно возможностей»: Стало известно о возможной «проверке на прочность» НАТО со стороны России

А ранее в Германии заявили о необходимости возвращения Европы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями. Глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених указал, что нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда. Он отметил, что на фоне сокращения американского военного присутствия в Германии обсуждение подобных тем становится особенно актуальным.

Тимур Хингеев
