4 мая, 19:49

«Окно возможностей»: Стало известно о возможной «проверке на прочность» НАТО со стороны России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

НАТО опасается скорой «проверки на прочность» со стороны России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями внутри блока.

Финский член комитета по иностранным делам Европарламента Мика Аолтола заявил, что у России появилось «окно возможностей» для подобных действий. По его словам, это связано с ослаблением трансатлантических отношений и неготовностью Евросоюза взять на себя полную ответственность.

«Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения в упадке, а ЕС ещё не готов полностью взять на себя ответственность», — приводит Politico слова Аолтолы.

Высокопоставленный европейский военный чиновник в разговоре с изданием отметил, что сейчас в альянсе не видят непосредственной военной угрозы для НАТО. Тем не менее дискуссии о возможных действиях России продолжаются на фоне изменения геополитической обстановки.

В Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тысячи военнослужащих

Ранее МИД России зафиксировал опасную активность НАТО у Калининграда. Посол по особым поручениям Артём Булатов заявил о форсированном наращивании боевых и инфраструктурных возможностей альянса в районах, прилегающих к Калининградской области. По его словам, под предлогом защиты критически важной инфраструктуры в январе 2025 года запустили операцию НАТО «Балтийский часовой». Дипломат также отметил рост плотности и масштабов учений, которые сопровождаются провокациями против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.

Антон Голыбин
